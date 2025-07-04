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瓊斯盃女籃》一度被泰國追到只差4分 台灣隊雖贏球卻暴露問題

2025/07/04 20:14

台灣隊庫克斯（左）籃下得分後怒吼。（記者廖振輝攝）台灣隊庫克斯（左）籃下得分後怒吼。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣隊今天在瓊斯盃迎來艱苦戰役，要不是有屬打工的洋將庫克斯坐鎮禁區攻下24分，以及第四節回到正軌，以80：64打敗泰國隊，只是這樣的表現想在之後的亞洲盃二級賽事拿下冠軍重返一級，恐怕還有很多地方需要改進。

庫克斯短期不可能完成歸化程序，因此7月13至20日登場的亞洲盃二級賽事無法代表台灣出賽。昨她在場上不僅進攻有威力，防守也讓泰國難在禁區討到便宜，但亞洲盃將沒有庫克斯助拳，台灣隊其他球員只能當自強。

台灣在上半場打完握有15分領先，想不到泰國第三節步步進逼一度追到只落後4分，台灣是第四節加強防守才讓泰國命中率下滑，並守住勝利。不過，台灣此仗表現不及格，球評馬怡鴻都大嘆，確實很難想像打泰國會那麼辛苦。

其實扣掉庫克斯貢獻24分，其他球員僅56分，命中率剩37.3％，攻下12分的主力彭曉彤坦言，「我們球隊向來在下半場都有慢熱的問題，這一點必須要加強，希望對上南韓之戰就能改善。」

外籍主帥歐森則認為，泰國前兩場雖然都輸球，但這場還是很拚，尤其外線表現很好，還是期許球員能在對南韓、日本兩場比賽，證明自己的能力。

台灣隊獲勝。（記者廖振輝攝）台灣隊獲勝。（記者廖振輝攝）

台灣隊林育庭（中）帶球推進。（記者廖振輝攝）台灣隊林育庭（中）帶球推進。（記者廖振輝攝）

台灣隊彭曉彤（中）突破上籃。（記者廖振輝攝）台灣隊彭曉彤（中）突破上籃。（記者廖振輝攝）

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