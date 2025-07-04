佛光盃》李允傑7顆三分球拿25分讓教練大讚 世大運男籃3連勝晉級4強

李允傑拿25分。（三好體協提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世大運男籃在決勝節靠著李允傑單節3顆3分，包含讀秒階段鎖定勝局關鍵2罰，以102:98擊敗來自澳洲的BK學院，拿到小組賽3連勝，取得分組第1，晉級佛光盃4強。

李允傑全場外線11投7中拿25分，改從板凳出發的宋昕澔外線8投6中拿19分，游艾喆末節送出7助攻，全場13助攻，林信寬也有21分，世大運男籃全場外線44投20中，外線砲火成為贏球關鍵。

請繼續往下閱讀...

世大運男籃總教練陳子威指出，為之後的世大運，現階段各種陣容都要去準備，今天球隊雖防守表現不及格，但很開心看到射手群有發揮，用進攻來贏球。

陳子威說明，比賽中有刻意不喊暫停，讓選手自己溝通解決，選手們也爭氣在關鍵期有改善，沒有出現前1場的急躁，他點名拿到最高分的李允傑，是很好的射手，選李允傑進來也是寄望其外線火力，未來可以朝很好的「3D球員」模板前進，加上李允傑跟陳范柏彥是這次世大運男籃陣中相較成熟，希望把經驗帶給其他隊員。

佛光盃明天即將進入4強賽，上午會先進行排名賽，首場4強賽預計下午2時登場，由日女體大對上北市大，接續世大運男籃出戰光明大學、佛光出戰菲國家大、澳門昊駿出戰馬來西亞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法