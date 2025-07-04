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平鎮高中首位原住民防護員 巴隆扮球隊心靈捕手 柯敬賢也被療癒過

2025/07/04 21:50

平鎮高中棒球隊防護員巴隆（左）為球員做手肘恢復。（記者黃政嘉攝）平鎮高中棒球隊防護員巴隆（左）為球員做手肘恢復。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮高中棒球隊擁6座高中木棒聯賽金盃，是我國球星搖籃，如中職中信兄弟游擊手江坤宇、日職北海道火腿鬥士隊投手古林睿煬等，除了球員、教練，運動防護員也是球隊一員，文化體育系畢業的泰雅族25歲青年彭筱帆（原名「巴隆•亞育」）不僅替50餘位隊員防護、帶看診，甚至解憂，如心靈捕手。

甫畢業的投手江禮恩是前中職球星蔣智賢的外甥，採訪當天，他做完傳接球與重訓後，找巴隆做手肘運動恢復，消除疲勞，巴隆表示，訓練前會依選手狀況做貼紮或熱身輔助；若出現不適，會評估他該休息或可繼續訓練，並回報教練；若碰撞、被球打到等，會用冷凍劑降低疼痛；若拉傷、骨折，則做固定與壓迫處理。

巴隆說，動作記憶對選手相當重要，若選手暫時無法擺臂投擲，會安排坐姿用手腕投球，維持球感與動作連結，處理最嚴重狀況是椎弓解離損傷，這類問題可能在重訓或訓練中發生，伴隨步態異常或姿勢失衡等，但選手未必察覺。

巴隆提到，加盟美職洛杉磯道奇隊的外野手柯敬賢，昔日在球隊個性搞笑，很願意分享生活，遇到狀況會找他聊，順勢回應、鼓勵，「不只是防護員，常覺得快當他們家長了。」

「怎麼讓選手儘快回到球場上，是防護員的專業。」總教練吳柏宏表示，球隊會定期評估球員受傷的時間長短，向防護員詢問受傷問題為何？如何修復？因桃園棒球總顧問張滄彬爭取經費，才有防護員。

張滄彬說，球隊防護員月薪4萬多元，待遇不高，汰換頻繁，巴隆待1年多算最久了，隨隊工時長，晚上球員有問題仍會找你，有熱忱才能久待。

巴隆正攻讀樹人醫專物理治療系在職專班，未來想考取物理治療師，也學日文，像加盟美國職棒運動家的左投林維恩，現在的個人體能訓練師與防護員也是台灣人，「以後也想去國外闖闖。」

平鎮高中棒球隊球員訓練後，巴隆帶全隊做收操。（記者黃政嘉攝）平鎮高中棒球隊球員訓練後，巴隆帶全隊做收操。（記者黃政嘉攝）
平鎮高中棒球隊防護員巴隆也幫忙球隊訓練事務。（記者黃政嘉攝）平鎮高中棒球隊防護員巴隆也幫忙球隊訓練事務。（記者黃政嘉攝）
巴隆是平鎮高中棒球隊首位原住民籍運動防護員，也幫球員解憂日常。（記者黃政嘉攝）巴隆是平鎮高中棒球隊首位原住民籍運動防護員，也幫球員解憂日常。（記者黃政嘉攝）
平鎮高中棒球隊防護員巴隆（右）為訓練球員做包紮處置。（記者黃政嘉攝）平鎮高中棒球隊防護員巴隆（右）為訓練球員做包紮處置。（記者黃政嘉攝）

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