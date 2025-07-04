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中職》最佳進步獎熱門候選！ 日籍教頭狂讚「神守備」（影音）

2025/07/04 21:59

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿鐵捕張閔勛今在6局下夯出生涯首發滿貫砲，率隊逆轉戰局，8局上又加碼「神觸殺」阻止對手攻回追平分。樂天總教練古久保健二大讚，「那球很難接，真的是nice play！」

富邦先發投手布坎南前5局好投，僅因林澤彬接球失誤失掉1分非自責，但在6局下1出局後大爆炸，單局被狂敲5安，張閔勛在1好1壞夯出逆轉滿貫砲，成為隊史繼2016年林泓育後、又出現同場蹲捕夯滿貫的捕手。

張閔勛本季第三度奪下單場MVP，他表示當下沒什麼想法，畢竟球隊落後，當下就是把球打紮實，「很開心有好的結果！」

樂天桃猿張閔勛（左）本壘前觸殺富邦悍將劉俊豪（右）。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛（左）本壘前觸殺富邦悍將劉俊豪（右）。（記者陳志曲攝）

比起攻擊，張閔勛更滿意的是8局上的觸殺。當時富邦開啟攻勢要攻回追平分，張閔勛把握「7-6-2」的一個彈跳，牢牢接住，並飛身觸殺劉俊豪，為球隊守住1分領先。

張閔勛笑說，那球接得比全壘打更漂亮，彈跳確實滿不好掌握的，加上又要撲下去觸殺，「平時捕手教練都有叮嚀這些訓練。當下有發現跑者連壘包都沒碰到，很有信心是出局。」

張閔勛今年猛敲51支安打，外帶2轟，都寫下生涯單季最多紀錄，站穩主戰捕手，有角逐今年最佳進步獎的潛力。他認為，這2、3年的身體狀況不錯，又有一直出賽，對比賽的球感越來越好，「打出一些表現後，今年更有信心了。」

樂天桃猿張閔勛獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛敲出滿貫全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

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