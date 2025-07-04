中職》徐若熙6局失1分好投收本季第2勝 葉總認為還可以更好！

味全龍先發投手徐若熙。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙才投第1球就被林佳緯擊出首局首打席首球全壘打，用92球投完6局卻只掉這1分，在吉力吉撈．鞏冠清壘二壘安打逆轉戰局的力挺下，帶領味全龍在下半季首戰以4：1擊敗統一獅，本季第二勝與第二座單場MVP同時到手。

徐若熙剛開賽就讓林佳緯以20歲又174天，打破郭天信保持的最年輕首局首打席首球開轟紀錄，卻立刻穩住陣腳讓統一9上9下，第5、6局都用拿手的Ｋ功化解兩人在壘的失分危機，最近兩場出賽連續11局無失分，只差0.2局就能以防禦率1.64空降防禦率王。

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總教練葉君璋表示，打線終於幫忙打下一些分數，讓徐若熙可以投得比較安定，至少能把比數控制住，但他覺得還有地方可以更好，「還有一些空間，純粹是一些數字，他今年的球比較平一點，打者相對來說比較好掌握，如何能在每一局狀況不一樣，很快可以調整回來，是他接下來的方向與功課。」

吉力吉撈．鞏冠於2局下2出局滿壘擊出長打清光壘包，既幫助味全以3：1首次超前，個人也以48分打點甩掉魔鷹獨居打點王。

味全龍先發投手徐若熙。（記者方賓照攝）

味全龍先發投手徐若熙獲單場MVP。（記者方賓照攝）

味全龍吉力吉撈．鞏冠敲清壘長打。（記者方賓照攝）

味全龍吉力吉撈．鞏冠敲清壘長打。（記者方賓照攝）

味全龍先發投手徐若熙。（記者方賓照攝）

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