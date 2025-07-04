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溫網》詹皓晴組合扳倒奧運、法網冠軍！ 爆冷晉女雙16強

2025/07/04 22:17

詹皓晴（右起）與克雷琪可娃。（詹皓晴提供）詹皓晴（右起）與克雷琪可娃。（詹皓晴提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙次輪，台將詹皓晴與捷克好手克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）大爆冷門！6：3、6：2強壓去年巴黎奧運金牌、上月法國公開賽封后的義大利第3種子勁敵保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），非種子「台捷聯軍」2連勝晉級16強。

草地大滿貫面對實力堅強的保莉妮／艾拉妮，詹皓晴／克雷琪可娃臨場默契漸入佳境，開賽克服0：2落後，不但隨即回破扳平，第7局她們歷經拉鋸把握機會再度破發，盤末第9局又破重挫對手士氣，從2：3連下4局先馳得盤。次盤「台捷聯軍」乘勝追擊，關鍵第4局突破，4：1拉開差距，盤末她們再度破發，僅花70分鐘直落2出線，安抵全英草地俱樂部16強。

這是詹皓晴／克雷琪可娃繼2017年法網，再度合拍躋身大滿貫女雙第3輪，等待16種子美國組合多海德（Caroline Dolehide）／科寧（Sofia Kenin）對決英國地主外卡麥克唐娜（Ella McDonald）／徐銘格的勝方出線，再接再厲力拚8強門票。

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