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中職》徐若熙第二勝到手 笑說無關紋眉改運

2025/07/04 22:30

徐若熙獲MVP。（記者方賓照攝）徐若熙獲MVP。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙今天用92球投完6局，只被林佳緯首局首打席首球全壘打轟掉1分，帶領味全龍在下半季首戰以4：1擊敗統一獅，自5月24日後再有勝投進帳，本季首次在主場天母站上單場MVP頒獎台，他與上半季最大的不同，是趁上半季結束的空檔去做霧眉。

徐若熙才投第1球就被林佳緯以20歲又174天，打破郭天信保持的最年輕首局首打席首球開轟紀錄，卻立刻穩住陣腳讓統一9上9下，第5、6局都用拿手的Ｋ功化解兩人在壘的失分危機，最近兩場出賽連續11局無失分，只差0.2局就能空降防禦率王。

徐若熙賽前對統一2勝6敗、防禦率5.17是他對戰各隊最差，他指出，生涯對統一的成績雖最不理想，本季首次遭遇卻沒刻意做些什麼，還是拿出最好的球種與球質，剛開賽也許沒注意到打者習慣打第一球，投到太紅中才會挨轟，之後按照捕手蔣少宏的配球與自己的節奏投得很輕鬆。

林智勝在徐若熙接受採訪時，不僅提醒媒體「拍他的眉毛」，還笑說有開運的效果，徐若熙表示，一直想遮蓋眉毛上方的傷疤，沒想到霧眉才做好沒多久，本季第二勝就到手，「紋眉可以改運，我也是今天才知道，雖然才第二勝，但不會特別在意，一切順其自然。」

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