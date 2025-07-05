溫網》謝淑薇今晚混雙衛冕出擊 吳芳嫺混雙惜敗再拚女雙

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽混雙首輪，謝淑薇與波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）今晚聯手出擊，去年包辦澳洲公開賽與草地大滿貫共兩座混雙冠軍的「台波衛冕軍」，準備在全英草地俱樂部踏出2連霸的第1步。

溫網混雙共32席，謝淑薇／傑林斯基台灣時間週六晚間約10點半，首戰西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／阿根廷岡薩雷斯（Maximo Gonzalz）。小薇人馬去年首度合作，就打下澳網、溫網雙料混雙金盃，如今熟悉的綠茵球場再出發，期許加速磨合找回默契，朝著連莊目標前進。

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吳芳嫺和法國老將敦比亞（Sadio Doumbia）的混雙首戰，則以1：6、6：3、3：6惜敗美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／英國地主斯庫普斯基（Neal Skupski），「台法聯軍」無緣開胡。不過吳芳嫺與中國蔣欣玗已在女雙過頭關，今晚約9點迎戰澳洲加德茨基（Olivia Gadecki）／柯拉芙琪珂，第12種子吳蔣配力爭16強。

至於詹皓晴與瑞典約蘭松（Andre Goransson）組軍，今晚約6時混雙首戰中國張帥／薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo），力拚16強門票。

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