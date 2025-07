MLB》水手司令單場雙響！本季狂敲35轟創生涯新高 寫多項鬼神壯舉

羅里。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕水手明星重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)又打瘋了!今天對上海盜上演單場雙響砲,本季全壘打數來到35轟持續穩居大聯盟全壘打王,也刷新自己生涯單季最多轟紀錄,幫助球隊6:0獲勝外,自己更再度創下多項歷史紀錄。

羅里首局就敲出2分砲助隊先馳得點,這發全壘打擊球初速高達115.2英哩,寫下他生涯最快,飛行距離433英呎;6局下再度開轟,敲出一發左、中外野陽春砲,本季全壘打數來到35轟,正式刷新自己生涯單季最多轟紀錄,同時也追平小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)在明星賽前的隊史最多轟紀錄。

Cal Raleigh's 34th homer matches his career high ...



and it's only JULY! pic.twitter.com/LsaUp57vkI