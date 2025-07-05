MLB》水手司令單場雙響！本季狂敲35轟創生涯新高 寫多項鬼神壯舉

羅里。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手明星重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）又打瘋了！今天對上海盜上演單場雙響砲，本季全壘打數來到35轟持續穩居大聯盟全壘打王，也刷新自己生涯單季最多轟紀錄，幫助球隊6：0獲勝外，自己更再度創下多項歷史紀錄。

羅里首局就敲出2分砲助隊先馳得點，這發全壘打擊球初速高達115.2英哩，寫下他生涯最快，飛行距離433英呎；6局下再度開轟，敲出一發左、中外野陽春砲，本季全壘打數來到35轟，正式刷新自己生涯單季最多轟紀錄，同時也追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在明星賽前的隊史最多轟紀錄。

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Cal Raleigh's 34th homer matches his career high ...



and it's only JULY! pic.twitter.com/LsaUp57vkI — MLB （@MLB） July 4, 2025

CAL RALEIGH AGAIN!!!



A CAREER-HIGH 35 HOMERS FOR BIG DUMPER pic.twitter.com/yowhkV25vk — MLB （@MLB） July 4, 2025

羅里今年在明星賽前就累積7次單場至少2轟的比賽，成為繼2001年岡薩雷茲（Luis Gonzalez）、2009年普侯斯（Albert Pujols）與2022年賈吉（Aaron Judge）後第4人，只要再1場就能追平1969年傑克森（Reggie Jackson）的歷史紀錄；同時再1場也能追平1997年小葛瑞菲水手隊史單季最多至少2轟比賽紀錄。

此外，羅里明星賽前狂敲35轟也並列史上第5，距離2001年邦茲（Barry Bonds）的39轟歷史紀錄還差4轟；而他在球隊前88場與明星賽前敲35轟，也都是捕手與左右開弓打者史上最多。

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