MLB》「法官」與前隊友索托互轟！洋基「地鐵大戰」輸球惡夢5連敗

〔體育中心/綜合報導〕昨天失去美東龍頭寶座的洋基今天回到主場,與大都會展開「地鐵大戰」,「法官」賈吉(Aaron Judge)與索托(Juan Soto)都在此役開轟,最終洋基5:6輸球,吞下近期5連敗。

洋基開賽就先發制人,多明格茲(Jasson Domínguez)今充分扮演核彈頭角色,首局首打席就開轟,下一棒的賈吉接著上演背靠背開轟,本季第32轟幫助洋基取得2:0領先。然而1局下,去年效力洋基的索托逮中前隊友史卓曼(Marcus Stroman)的偏高卡特球,敲出一發2分砲,本季第21轟一棒追平比數。

