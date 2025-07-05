MLB》「法官」與前隊友索托互轟！洋基「地鐵大戰」輸球惡夢5連敗

賈吉。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天失去美東龍頭寶座的洋基今天回到主場，與大都會展開「地鐵大戰」，「法官」賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）都在此役開轟，最終洋基5：6輸球，吞下近期5連敗。

洋基開賽就先發制人，多明格茲（Jasson Domínguez）今充分扮演核彈頭角色，首局首打席就開轟，下一棒的賈吉接著上演背靠背開轟，本季第32轟幫助洋基取得2：0領先。然而1局下，去年效力洋基的索托逮中前隊友史卓曼（Marcus Stroman）的偏高卡特球，敲出一發2分砲，本季第21轟一棒追平比數。

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ALL RISE.



Aaron Judge hits one a MILE and the @Yankees are off and running in Queens! pic.twitter.com/RYOi8g84lQ — MLB （@MLB） July 4, 2025

Juan Soto pic.twitter.com/Slr7I3gEGR — New York Mets （@Mets） July 4, 2025

索托。（路透）

3局下大都會阿隆索（Pete Alonso）適時安打3：2超前，但4局上洋基靠著貝林傑（Cody Bellinger）的陽春砲讓比賽再度回到原點；5局上近期手感發燙的多名格茲上演單場雙響砲，這發2分砲是他本季第8轟，幫助洋基5：3再度領先。

史卓曼今天先發5局被敲7安失3分，6局下換上漢彌爾頓（Ian Hamilton），結果1出局後他被貝提（Brett Baty）後又被敲安，再解決第2人後，洋基又派出左投希爾（Tim Hill）才結束該半局。7局下希爾解決2人後，洋基再換上近況極差的守護神威佛（Luke Weaver），果不其然他先投出保送，接著遭麥克尼爾（Jeff McNeil）敲出逆轉2分砲，最終洋基反攻無力，以5：6敗給大都會。

自從美國時間6月20日傷癒歸隊後，威佛7場出賽投5.1局，被敲8支安打狂失8分，防禦率高達13.50，每局被上壘率1.88，吞下2敗。威佛今天吞下本季第3敗與第2次救援失敗，賽後防禦率3.19。

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