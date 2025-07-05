MLB》31歲生日迎投打大考驗 大谷翔平明戰天敵再展2局二刀流

大谷翔平。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季再現鬼神二刀流身手，將在31歲生日、美國時間5日（台灣時間6日），面對太空人迎來本季第4次先發登板。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷預計會先發2局。

大谷翔平上一次先發面對皇家主投2局無失分，飆出101.7英哩（約163.6公里）的旅美最速火球。大谷本季共出賽3場，累積4局被敲3支安打失1分，另有3次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.25，WHIP為1.00，被打擊率為0.214。

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這是大谷首次在美國當地時間7月5日先發登板，將對決太空人王牌瓦德茲（Framber Valdez），目前出賽17場，累積9勝4敗、108K，防禦率為2.72。

在大谷效力天使期間，因同處美聯西區，他與瓦德茲交手頻繁，大谷是打者身分時，與瓦德茲交手次數最多，對戰36打數只敲出5支安打，打擊率僅0.139，貢獻1轟與2分打點，可說幾乎被瓦德茲完全壓制。

此外，作為投手的大谷在與瓦德茲同場先發時也未占優勢，兩人過去同場較勁5場，其中4場是先發對決，瓦德茲戰績4勝0敗，防禦率1.36；反觀大谷則是0勝4敗，防禦率高達6.35，屢遭太空人打線痛擊。

如今轉戰道奇後，大谷首度以投手身分對決瓦德茲。這將是他本季第 4 次登板，面對最不擅長的對手，他能夠繳出怎樣的投打內容，格外令人期待。這不只是道奇的重要三連戰，更是大谷個人職業生涯的另一場試金石。

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