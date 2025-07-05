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MLB》小熊8轟破隊史！鈴木誠也炸裂打點創新高 布許三響砲宰紅雀4連勝

2025/07/05 08:28

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天對戰紅雀砲聲隆隆火力全開，上演8轟煙火秀寫下隊史新高，當家一壘重砲布許（Michael Busch），單場3響砲灌進5分打點，「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）貢獻雙響砲，鈴木誠也等人也有開轟，小熊終場以11：3大勝，近期拉出一波4連勝。

布許（右）。（美聯社）布許（右）。（美聯社）

紅雀36歲老將麥克拉斯（Miles Mikolas首局就遭到小熊打線砲轟，鈴木誠也和阿姆斯壯背靠背開轟，鈴木誠也敲出本季第24轟，74打點不僅寫下生涯單季新高，也與水手重砲羅里並列大聯盟打點王。

布許和凱利（Carson Kelly）2局下也背靠背敲出全壘打，單局再灌進2分，阿姆斯壯和布許手感火燙，第3局分別擊出右外野陽春彈和2分砲，小熊前3局就敲出6轟，寫下隊史頭一遭。

紅雀靠著多諾文（Brendan Donovan）4局上的陽春砲破蛋，但布許5局下也敲安打回第8分。麥克拉斯此役主投6局被敲10支安打，其中有6支為全壘打，創下隊史最慘紀錄，另外丟掉8分，防禦率暴漲至5.26。

小熊7局下再度開砲，明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）和布許連續敲出全壘打，布許繳出4支4的表現，單場三響砲，貢獻5分打點，阿姆斯壯安打也是鐵支，敲出2發全壘打，灌進2分打點。

布許成為自1963年6月9日「小熊先生」班克斯（Ernie Banks）以來，首位繳出單場3響砲的小熊一壘手，同時也是隊史第3位在美國獨立日對戰紅雀敲出3發全壘打的小熊球員。另外，小熊單場達成3次背靠背開轟，成為史上第5隊，上一次完成此壯舉的隊伍為2016年的洛杉磯道奇。

紅雀雖然在9局上拿下2分，但難挽頹勢，小熊終場以11：3大勝，賞給紅雀4連敗，麥克拉斯苦吞本季第6敗，小熊35歲右投瑞伊（Colin Rea）主投6.2局失1分，勇奪本季第6勝。

鈴木誠也。（路透）鈴木誠也。（路透）

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