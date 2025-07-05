MiLB》近6戰3轟！李灝宇本季第8轟展現怪力男本色 硬扛外角曲球炸裂

李灝宇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今天面對守護者3A敲出本季第8轟，近6戰敲出3A全壘打，狀況火燙。

李灝宇今擔任先發第1棒二壘手，首打席吞下三振，3局上第2打席，李灝宇逮中守護者3A左投迪昂（Will Dion）的77.6英哩外角曲球，硬是把小白球往反方向扛出右外野大牆，敲出一發2分砲，擊球初速100.9英哩，飛行距離374英呎，本季第8轟出爐。

請繼續往下閱讀...

Hao-Yu Lee's power surge continues with some Fourth of July fireworks



The @tigers' No. 6 prospect crushes his third homer in six games for the Triple-A @MudHens: pic.twitter.com/d73GQJjW2B — MLB Pipeline （@MLBPipeline） July 4, 2025

比較可惜的是，李灝宇接下來3打席都沒能再敲出安打，全場5打數就是1發全壘打，另吞下3次三振，賽後打擊三圍.247/.353/.413，攻擊指數0.766，累積8轟、30分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法