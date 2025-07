MiLB》近6戰3轟！李灝宇本季第8轟展現怪力男本色 硬扛外角曲球炸裂

李灝宇。(資料照)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇,今天面對守護者3A敲出本季第8轟,近6戰敲出3A全壘打,狀況火燙。

李灝宇今擔任先發第1棒二壘手,首打席吞下三振,3局上第2打席,李灝宇逮中守護者3A左投迪昂(Will Dion)的77.6英哩外角曲球,硬是把小白球往反方向扛出右外野大牆,敲出一發2分砲,擊球初速100.9英哩,飛行距離374英呎,本季第8轟出爐。

請繼續往下閱讀...

Hao-Yu Lee's power surge continues with some Fourth of July fireworks



The @tigers' No. 6 prospect crushes his third homer in six games for the Triple-A @MudHens: pic.twitter.com/d73GQJjW2B