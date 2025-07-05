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MiLB》鄭宗哲雙安灌4打點平生涯最高！莊陳仲敖4.1局慘挨3轟被打爆

2025/07/05 09:39

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲，近期從1A復健賽回歸以後手感持續加溫，今天單場雙安還貢獻全隊最多4分打點，同時追平個人旅美生涯最高，個人已經連續3場比賽有安打。

鄭宗哲在6月15日被放進7天傷兵名單，所幸傷勢並不嚴重，之後也在1A進行3場復健賽後回歸。已經連續2場比賽有安打的他今天埋伏第9棒，2局下首打席把握1出局二、三壘有人機會，敲出左外野平飛打，這安擊球初速96.6英哩，一棒打回2分助隊3：0領先。

3局下同樣又是1出局二、三壘有人機會，鄭宗哲也沒有錯過，這回敲出三壘邊線的二壘安打，再度一棒打回2分，幫助球隊擴大領先至8：0。鄭宗哲接下來2打席都敲滾地出局，此役海盜3A以8：1大勝，鄭宗哲4打數2安打，貢獻全隊最多的4分打點，回來得到1分，賽後打擊率0.217，攻擊指數0.591。

效力運動家2A的莊陳仲敖今搭檔林家正先發面對響尾蛇2A，然而賽前連續2場優質先發的莊陳狀態不佳，今天投4.1局被敲出多達11支安打，包含3發全壘打，失掉6分有5分責失，送出4次三振與1次保送，賽後防禦率4.73，苦吞本季第9敗；林家正今4打數2安打，貢獻1分打點，也是運動家2A全場唯一1分。

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