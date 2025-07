MiLB》鄭宗哲雙安灌4打點平生涯最高！莊陳仲敖4.1局慘挨3轟被打爆

鄭宗哲。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲,近期從1A復健賽回歸以後手感持續加溫,今天單場雙安還貢獻全隊最多4分打點,同時追平個人旅美生涯最高,個人已經連續3場比賽有安打。

鄭宗哲在6月15日被放進7天傷兵名單,所幸傷勢並不嚴重,之後也在1A進行3場復健賽後回歸。已經連續2場比賽有安打的他今天埋伏第9棒,2局下首打席把握1出局二、三壘有人機會,敲出左外野平飛打,這安擊球初速96.6英哩,一棒打回2分助隊3:0領先。

3局下同樣又是1出局二、三壘有人機會,鄭宗哲也沒有錯過,這回敲出三壘邊線的二壘安打,再度一棒打回2分,幫助球隊擴大領先至8:0。鄭宗哲接下來2打席都敲滾地出局,此役海盜3A以8:1大勝,鄭宗哲4打數2安打,貢獻全隊最多的4分打點,回來得到1分,賽後打擊率0.217,攻擊指數0.591。

