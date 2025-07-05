自由車》96聯賽桃竹站週日登場！國手選拔關鍵戰役 頂尖車手全面出擊

96自由車聯賽桃竹站週日登場。（大會提供）

〔體育中心/綜合報導〕第五屆《96自由車聯賽》將於本週日（7月6日）迎來本季第二站賽事桃竹站。這不僅是聯賽進入年度競爭高潮的重要戰役，更是聯賽首度與中華民國自由車協會攜手合作、納入國手選拔積分制度的關鍵場次。國內頂尖好手傾巢而出，包含旅日一哥馮俊凱、效力歐洲一級車隊Team Bahrain Victorious（巴林・勝利）的杜志濠，以及環台賽國手如盧紹軒、何彥誼、吳之皓等人，全力爭取通往TEAM TAIWAN之門票。

丘陵賽道考驗全面能力 精銳車手競速決勝

桃竹站賽事設計融合丘陵與平路特性，總長約96公里，前5公里屬賽程熱身段，競賽路線91km，結合彎道、連續爬坡與戰術路段，堪稱戰術與耐力並重的實戰場。台灣96自行車協會秘書長葉俊隆 選定環台賽使用過的路段，並與中華民國自由車協會共同確認路線難度與距離兼具代表性與公平性，讓各類型選手皆有發揮空間。

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為確保賽事順利與選手安全，主辦單位投入超過150位警、義交及裁判，實施動態交通管制與重點路口疏導，全面檢視各段風險點及醫護支援配置，展現對選手安全的高度重視，打造高標準的競賽環境。

中華民國自由車協會技術總監李莉加表示，桃竹站雖為聯賽中唯一納入積分的場次，但其地形多元、賽道完整，能夠測驗選手的綜合能力，裁判與執行團隊也皆由協會發證照之合格裁判擔任，確保賽事公平性。協會也透露，原規劃兩站選拔積分（含已取消的台中站），因此桃竹站權重不變，第一名積分仍為30分，占整體選拔權重約25%。

雙旅外主將領銜 杜志濠、馮俊凱強勢對決

在天母站缺席的兩大旅外選手，將於桃竹站首度交鋒。杜志濠在6月於西班牙訓練時發生車禍，所幸為皮肉傷，狀況已回穩。他坦言：「這場比賽有積分壓力，但我會根據比賽局勢、隊伍策略做出隨機應變，盡力爭取積分。」

馮俊凱則因右手傷勢尚未完全康復，目前狀況約為去年全錦賽的8成。他表示：「雖然還無法全力衝刺與抽車，但我會穩扎穩打，抓對突圍時機。這也是檢視自身節奏與應變能力的好舞台。」

兩位選手皆肯定積分制度改革帶來正向影響，並建議未來能考量UCI積分與職業隊表現，兼顧國內外選手參與便利性與公平性。

領騎衫態勢激烈 李靖烽三衫在身力抗群雄

在天母站嶄露頭角的17歲小將李靖烽，目前同時穿上三項領騎衫，包括GUSTO橘衫（總成績領先）、720armour藍衫（衝刺王）、瑞愛生醫白衫（最佳新人），不過面對桃竹站難度提升與旅外強敵回歸，他能否持續領先備受矚目。

Mercedes-Benz紅點衫（登山王）部分，因天母站無登山積分點，目前由總成績第二的張誌盛代穿。桃竹站設有正式登山積分點，紅點衫歸屬將於此站揭曉。

市民競賽組首度登場 全民競速升級開戰

本屆96聯賽除競賽組外，亦首度增設「市民競賽組」，邀請中高強度車友以近正式賽事規格參與比拼，實踐「全民皆騎」理念，已吸引上百位熱血車友報名參戰。

此外，年度長青單元「96Heroes全民挑戰組」將持續實施高額戰利金制度，並新增「年度四站完賽抽獎資格」規則，鼓勵更多民眾參與騎乘。

運動產業齊力推動 領騎贊助品牌共築平台

四色衫制度持續受到品牌支持：GUSTO、720armour、Mercedes-Benz與瑞愛生醫四大品牌分別投入橘、藍、紅點與白衫推廣。720armour品牌經理陳伯豪表示：「96聯賽成功串連職業、業餘與大眾，與我們致力推動『讓運動融入日常』理念高度契合，因此選擇投入贊助合作。」

中華民國自由車協會技術總監李莉加則表示：「我們希望透過這樣的合作模式，讓更多優秀選手在穩定賽事中脫穎而出，也期待持續優化制度與選拔公平性，打造更具國際水準的台灣自由車環境。」

96自由車聯賽桃竹站週日登場。（大會提供）

96自由車聯賽桃竹站週日登場。（大會提供）

96自由車聯賽桃竹站週日登場。（大會提供）

96自由車聯賽桃竹站週日登場。（大會提供）

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