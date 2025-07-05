桌球》美國大滿貫賽籤表出爐！林昀儒首輪迎戰南韓新星 8強或遇張本智和

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT美國大滿貫賽正賽籤表今天公布，「沉默刺客」林昀儒男單首輪將首度對上19歲南韓新星吳晙誠，台灣一姐鄭怡靜女單首輪則迎戰羅馬尼亞名將莎瑪拉。

世界排名第8的林昀儒這站籤運還不差，若首輪能擊敗世界排名20的吳晙誠，32強將遭遇美國好手梁吉善和資格賽出線選手的勝方，若能一路殺進8強，極有可能碰上世界排名第4的「一生之敵」張本智和。

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世界排名23的高承睿首輪則對上世界排名21的丹麥一哥林德，雙方在去年中國大滿貫賽首度交鋒，小高在局數2:0領先下連丟3局遭逆轉，這回要力拚復仇，若能闖過林德這關，32強可能要決戰新科世錦賽冠軍中國名將王楚欽。世界排名49的馮翊新若首輪能解決從資格賽晉級的選手，32強也將對決世界排名第一的「小石頭」林詩棟。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜生涯和世界排名29的莎瑪拉交手以7勝2負佔上風，最近5次對戰也都笑到最後。世界排名40的黃怡樺首輪則碰上印度顆粒名將芭特拉，這也是雙方首度交鋒；世界排名67的簡彤娟第一輪則遭遇世界排名64的印度女將阿庫拉，今年亞洲盃簡彤娟曾以直落三獲勝。

男雙方面，今年新加坡大滿貫賽、世錦賽都闖進決賽的「武林高手」林昀儒/高承睿，名列第2種子首輪輪空，16強將對上阿根廷組合羅倫佐/西富恩特斯、巴西組合伊辛/泰多羅的勝方。林昀儒和鄭怡靜的混雙組合，首輪則對上新加坡郭勇和香港吳詠琳的跨國組合。

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