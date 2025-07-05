晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》美國大滿貫賽籤表出爐！林昀儒首輪迎戰南韓新星 8強或遇張本智和

2025/07/05 09:48

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT美國大滿貫賽正賽籤表今天公布，「沉默刺客」林昀儒男單首輪將首度對上19歲南韓新星吳晙誠，台灣一姐鄭怡靜女單首輪則迎戰羅馬尼亞名將莎瑪拉。

世界排名第8的林昀儒這站籤運還不差，若首輪能擊敗世界排名20的吳晙誠，32強將遭遇美國好手梁吉善和資格賽出線選手的勝方，若能一路殺進8強，極有可能碰上世界排名第4的「一生之敵」張本智和。

世界排名23的高承睿首輪則對上世界排名21的丹麥一哥林德，雙方在去年中國大滿貫賽首度交鋒，小高在局數2:0領先下連丟3局遭逆轉，這回要力拚復仇，若能闖過林德這關，32強可能要決戰新科世錦賽冠軍中國名將王楚欽。世界排名49的馮翊新若首輪能解決從資格賽晉級的選手，32強也將對決世界排名第一的「小石頭」林詩棟。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜生涯和世界排名29的莎瑪拉交手以7勝2負佔上風，最近5次對戰也都笑到最後。世界排名40的黃怡樺首輪則碰上印度顆粒名將芭特拉，這也是雙方首度交鋒；世界排名67的簡彤娟第一輪則遭遇世界排名64的印度女將阿庫拉，今年亞洲盃簡彤娟曾以直落三獲勝。

男雙方面，今年新加坡大滿貫賽、世錦賽都闖進決賽的「武林高手」林昀儒/高承睿，名列第2種子首輪輪空，16強將對上阿根廷組合羅倫佐/西富恩特斯、巴西組合伊辛/泰多羅的勝方。林昀儒和鄭怡靜的混雙組合，首輪則對上新加坡郭勇和香港吳詠琳的跨國組合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中