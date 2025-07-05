MLB》大崩盤！洋基守護神傷癒歸隊後防禦率破13 布總點出關鍵差距

威佛。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在「地鐵大戰」以5：6不敵大都會，吞下近期5連敗，本季一度最倚賴的守護神威佛（Luke Weaver）今天再度砸鍋，自從傷癒回歸後持續表現不佳，近期更是連續3場登板挨轟，賽後總教練布恩（Aaron Boone）也點出關鍵。

威佛昨天在面對藍鳥的比賽，於第8局被敲出致命2分砲，讓藍鳥再度把比分拉開至3分差；今天在7局下2出局1分領先時登板，結果先投出保送，再遭到麥克尼爾（Jeff McNeil）敲出逆轉2分砲，威佛吞下本季第3敗與第2次救援失敗，賽後防禦率漲至3.19。

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自從美國時間6月20日傷癒歸隊後，威佛7場出賽投5.1局，被敲8支安打狂失8分，防禦率高達13.50，每局被上壘率1.88。賽後威佛坦言：「之前我說我感覺很好，但現在可能是在自欺欺人了，我不知道。」他表示很難理解發生什麼事，但現在只有兩個選擇，自怨自艾或變得更好。

洋基總教練布恩賽後也被問及威佛近況不佳的原因，「就是最後那一點執行力的差距，從主宰比賽到被重傷害只有一線之隔。我認為他身體狀況很好，球速與球質都還在，就只是那點差別，但那就是關鍵。」

不過布恩仍對威佛有信心，相信他能度過低潮，「我知道他不是怕事的人，他很享受大場面。而這些真的就只是些微的差距，這禮拜就只有3球被狙擊，就是這3球出問題。當然這都發生在關鍵時刻，所以代價很大，但他球速和身體都沒事，我相信他能調整回來。」

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