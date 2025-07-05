中職》本季首位砲轟羅戈的男人 張肇元透露祕訣

張肇元。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中信兄弟王牌羅戈昨天慘遭砲轟，第2局張肇元從他手中轟出陽春砲，本季第2轟出爐，這也是本季羅戈挨的首轟，81.2局就被敲這1發全壘打。

張肇元生涯對羅戈20打數敲6安，包含昨天這1轟，對戰打擊率3成，以羅戈主宰聯盟的實力，算是相當不錯的數據，張肇元說，有感覺對羅戈打得不錯，可是他的球還是很難打，直球還是很快，曲球很大顆，可能對戰時跟他的節奏比較好，兩人投打動作的節奏在同一個頻率。

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談到昨天那一轟，張肇元說，那顆是失投的變速球，一樣是打直球的節奏，那一球變慢沒有掉下來，打出去就知道有了。

張肇元先發蹲捕，洋投後勁先發6局無失分豪取跨季18連勝，「不敗後勁」勇不可擋，張肇元表示，每次後勁先發兩人會開會，後勁配球有自己的想法，多數都是後勁在配球，「他是很好的投手，不擔心球數走到後面，有的投手拿到兩好球或球數落後，想趕快解決打者，反而容易失投被掌握，他很有耐性，專注在自己的點。」

昨天賽後台鋼總教練洪一中說，後勁即使被對手敲安上壘，但長打很少出現，張肇元指出，後勁球路壓比較低，以卡特和變速球做搭配，只是最近狀況不好，沒有丟蝴蝶球。

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