MLB》大谷強襲球打中投手卻罕見出局自己也困惑！道奇名投：沒見過

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今於主場展開與太空人的系列賽，日本巨星大谷翔平在第2打席敲出強襲球打中投手，卻形成一次超罕見地出局，不僅大谷露出困惑神情，就連擔任球評的前道奇名投也直呼從沒見過。

3局下1出局時，大谷敲出擊球初速96.1英哩（約154.7公里）的強襲球，直擊太空人明星右投麥卡勒（Lance McCullers Jr.）的左腳後跟，結果這球反彈後被游擊手杜邦（Mauricio Dubón）接到傳一壘，起初大谷被一壘審強森（Adrian Johnson）判定為安全上壘，但主審沃爾科特（Quinn Wolcott）隨即改判為出局。

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重播畫面顯示，大谷的強襲球打中麥卡勒的左腳後跟之後，直接反彈到游擊手杜邦的手套，在沒有觸地的情況下就直接被接殺出局。道奇轉播單位《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）就驚呼：「我不記得看過這樣的場面。」擔任球評的前道奇204勝名投賀西瑟（Orel Hershiser）也直言：「沒有，我也從沒見過這種情況。」

One of the more stranger baseball plays you will see:



Shohei Ohtani hits a comebacker to the mound which hits Lance McCullers Jr. in the foot but the ball never hit the ground and the ball was caught for the out pic.twitter.com/xETRhqut82 — js9innings （@js9inningsmedia） July 5, 2025

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