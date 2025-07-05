中職》「你以為我在貶低你嗎？」 洪總的領導統御哲學

台鋼雄鷹總教練洪一中和入選台鋼球員狀元韋宏亮（左起）、 朱盟、 邱立璿、 林建宏、 顏采丞及許承恩。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年選秀台鋼雄鷹指名19歲右投韋宏亮當狀元郎，另在第4輪挑走文化大學右投林建宏，下半季兩人都有機會上一軍亮相，台鋼總教練洪一中表明，如果韋宏亮和林建宏下半季上來，角色就一定是中繼投手，假設未來要轉先發也要有一段時間的訓練，那是之後的事。

歷經許多次選秀，洪總看盡無數選手的成敗，他表示，職棒走到現在很多例子已經告訴我們，選秀狀元進來不一定符合狀元的價值，後段順位選進來的球員未必不能產生狀元的價值，這就要看選手怎麼面對職棒環境，只要被選進來代表技術必然有一定水準，這些球員透過後天努力，都有機會成為可用之兵，人家一看就知道沒有未來性，誰會選？

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洪總坦言，「有的選手進來，就覺得我進到職棒了，已經成功了，還是跟以前的訓練方式一樣，當然沒辦法在職棒成長，選手被選進職棒，不要自以為是，台灣沒有寶石啦，寶石都被美國、日本選去了啦，你們頂多只能叫做『比較好的石材』而已，只要不去動它，永遠就是沒有價值的石頭，一定要經過加工、雕琢，才能變成漂漂亮亮的成品，提升自身的價值。」

洪總進一步解釋，經過普通訓練會進步的天才都在國外，有的選手進職棒怕受傷什麼的，就表示人家要加工你不願意，雖然沒什麼磨損，但永遠就是一塊普通的石頭，製造過程中多少會有些損傷，但不能把少數個案拿來當通例。

洪總表示，他常跟選手灌輸一個觀念，「你們都不是天才啦，都要靠苦練啦，不要覺得我可以，其實你們都不行啦，甚至很多球員連職棒的門檻都進不來，那是因為台鋼缺人所以你們才能進來的，不要以為你們這樣練就可以了，要冒著受傷的風險去突破，才有在職棒佔有一席之地。」

話鋒一轉，洪總說，「我對選手唸歸唸啦，你以為我在貶低你嗎？其實對你都受用無窮。」

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