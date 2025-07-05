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加拿大賽》太狂！台灣男雙連兩週巡迴賽包辦4強 冠軍提前入袋

2025/07/05 10:55

台灣男雙李芳任／李芳至。（資料照，歐新社）台灣男雙李芳任／李芳至。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕加拿大羽球公開賽男雙8強賽，6組人馬共有4組台灣組合脫穎而出，台灣男雙連兩週在世界巡迴賽包辦4強。

台灣男雙在上週美國公開賽賴柏佑／蔡富丞、何志偉／黃睿璿、江建葦／吳軒毅、陳政寬／林秉緯，4組佔滿4強，而這週也比照辦理，再次有4組台灣男雙晉級4強，締造世界羽聯2018年改為世界巡迴賽，300至1000等級第7次出現單一國家包辦4強紀錄。

頭號種子李芳任／李芳至今天在內戰以21：17、21：12擺平陳政寬／林秉緯，他們4強賽將對上上週美國公開賽亞軍何志偉／黃睿璿。何志偉／黃睿璿在8強以21：16、17：21、21：14擊敗第3種子蘇格蘭組合馬修（Matthew Grimley）／克里斯多福（Christopher Grimley）。

張課琦／柏禮維在內戰以21：16、19：21、22：20逼退江建葦／吳軒毅，4強對手是魏俊緯／楊博智。魏俊緯／楊博智在8強21：13、21：10力挫丹麥第7種子博伊（William Kryger Boe）／凱爾（Christian Faust Kjær）。

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