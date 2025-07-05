MLB》壽星大谷翔平繳白卷 道奇被太空人開魯閣寫本季最慘一役

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區龍頭道奇今天在主場迎戰美聯西區王者太空人，壽星大谷翔平在31歲生日（台灣時間7月5日）這天，3打數繳白卷，衛冕軍也被對手敲出5轟痛宰，全場被狂掃20安，在美國國慶日（美國時間7月4日）以1：18慘敗，失分寫下本季單場新高，無緣5連勝。

道奇今天採用牛棚車輪戰，由26歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）擔任開局投手，首局首打席首球就被佩瑞德茲（Isaac Paredes）狙擊，沃克（Christian Walker）敲安打回第2分。道奇靠著明星捕手史密斯（Will Smith）的陽春砲追回1分。

請繼續往下閱讀...

太空人此役砲火四射，「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）、沃克3局上接力開轟，單局灌進4分，將比數擴大至6：1領先，哈默爾（Cooper Hummel）第5局敲安打回第7分。

太空人在6局上更一舉打爆道奇，讓對手開魯閣，單局打了13人次灌進10分，包括卡拉提尼（Victor Caratini）的滿貫砲和艾圖維的3分彈，艾圖維單場繳出3安猛打賞，貢獻雙響砲，灌進5分打點，太空人取得17：1的大幅領先。道奇28歲牛棚右投戴維斯（Noah Davis）中繼1.1局狂失10分，防禦率暴漲至19.50。

太空人7局上再添1分，全場狂掃20支安打，上演5轟煙火秀，道奇9局上推出野手羅哈斯（Miguel Rojas）吃局數，道奇終場就以1：18不敵太空人。卡斯帕里烏斯主投3局失6分，苦吞本季第3敗，太空人強投麥卡勒（Lance McCullers Jr.）繳出6局失1分的優質先發，本季第2勝順利入袋。

大谷翔平此役3打數無安打，首局選到四壞球保送，3局上第2打席擊出投手強襲球，打中麥卡勒後腳跟後，之後被游擊手杜邦（Mauricio Dubón）接進手套，原本被判定是內野安打，但主審卻改判為出局，形成一次超罕見地Play，第5局吞下三振，7局上因野手選擇上壘，打擊率降至0.282。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法