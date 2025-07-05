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MLB》太空人「道奇殺手」史上首見壯舉！衛冕軍寫相隔26年恥辱紀錄

2025/07/05 11:56

沃克。（美聯社）沃克。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天單場狂敲5轟，在客場以18：1打爆衛冕軍道奇，其中重砲沃克（Christian Walker）也敲出本季第11轟，寫下史上第一人紀錄。

沃克過去待在響尾蛇時期就在道奇體育場（Dodger Stadium）打得嚇嚇叫，也被譽為「道奇殺手」。本季轉戰太空人繼續殺翻道奇，沃克3局上逮中道奇先發投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）的紅中96.2英哩速球，敲出左外野2分砲。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，沃克成為史上第一位在道奇體育場連續6戰開轟的球員；同時沃克也是連續6場在客場對上道奇都開轟，追平1953-54年的厄文（Monte Irvin），並列史上最長連續場次紀錄。

自2018年起，沃克在道奇體育場已經敲出20發全壘打，比任何打者都還要多出8轟；生涯前43場在道奇體育場的比賽敲20轟，比起第2名的金曼（Dave Kingman）還要多出4轟。

道奇投手群今天全面崩盤，先發投手卡斯帕里烏斯投3局被敲9安失6分之外，右投戴維斯（Noah Davis）最慘，後援1.1局被敲6安包含2轟，投出3次保送與3次三振，失掉10分都是自責分，且都集中在6局上。而太空人單局狂灌10分，也是道奇自1999年4月23日對紅雀單局失11分以來最多，寫下相隔26年恥辱紀錄。

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