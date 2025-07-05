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MLB》有望為經典賽台灣隊助陣！「龍仔」近4戰4轟、雙響4打點令美媒驚嘆

2025/07/05 12:28

「龍仔」今天雙響砲灌4打點。（資料照，取自MLB Pipeline）「龍仔」今天雙響砲灌4打點。（資料照，取自MLB Pipeline）

〔體育中心／綜合報導〕小熊3A台裔重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）今天面對皇家3A，單場敲出雙響砲，灌進4分打點，近4戰4轟，本季累積13轟，助隊以7：2贏球。

強納森‧龍此役擔任先發一壘手扛第3棒，首局首打席獲得四壞球保送，3局上敲出三壘滾地球形成雙殺打，第6局敲出中外野超前2分砲，本季第12轟出爐，助隊以2：1超前，小熊3A該局灌進4分。這一轟擊球初速高達104.1英哩。

強納森‧龍第7局擊出一壘高飛球遭接殺，9局上再敲出384英呎的左中外野2分砲，本季第13轟也開張。強納森‧龍全場4打數擊出2支全壘打，貢獻4分打點，另有1次保送，打擊率升至0.317，OPS為0.899，他目前在3A累積13轟、54打點。

《得梅因紀事報》（The Des Moines Register）記者Tommy Birch賽後盛讚強納森‧龍的表現，難以置信這只是他首個3A賽季。

中職會長蔡其昌將於7月9日赴美10天，拜會卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德、強納森‧龍等3位台美混血球員，邀請他們參加在明年經典賽為台灣隊助陣，蔡其昌坦言，這個任務非常艱鉅，他決定親自跑一趟美國，當面展現中職的誠意。

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