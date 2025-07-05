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TPBL》國王拚連霸變數不只林書豪 主帥萊恩、曼尼高都掰掰了

2025/07/05 12:17

國王掰了曼尼高（新北國王提供）國王掰了曼尼高（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北國王奪下TPBL總冠軍，完成連兩年都奪冠，但今天宣布球隊總教練萊恩與助理教練馬克離隊，結束四年的合作關係，另外，也與全能洋將曼尼高分道揚鑣。

萊恩自2021年接掌兵符以來，帶領新北國王於2022-23賽季奪下隊史首冠，獲選PLG年度最佳教練，2024-25賽季轉戰TPBL也再度榮膺此殊榮，並率隊完成二度封王，並帶領國王完成連兩年奪冠，功不可沒。

對於萊恩及馬克即將展開的新旅程，新北國王表示，「由衷祝福，並感謝兩位四年來在戰術、領導與文化傳承上的貢獻，為球隊奠定長遠發展的基礎，也期待未來在不同的舞台上再次相見。」球團表示，近期將宣布下一任總教練人選，持續朝向長期穩健的發展目標邁進。

另外，曼尼高迄今與國王合作3個賽季，上季例行賽繳出場均16.5分、9.6籃板、5.5助攻、2.6抄截全能數據，冠軍賽也有15.6分、9.4籃板、3.6助攻、2.3抄截，只是他在季後拋出震撼彈，他的離隊也將衝擊國王戰力。

國王不僅一口氣少了萊恩、曼尼高，當家球星林書豪也不確定是否續戰，新賽季能否鞏固寶座，備受考驗。

冠軍教頭萊恩離隊（新北國王提供）冠軍教頭萊恩離隊（新北國王提供）

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