MLB》道奇寫隊史最慘烈紀錄！唯一沒失分是野手 主帥點名26歲右投

卡斯帕里烏斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在主場以1：18遭到大空人血洗，也創下球隊在道奇體育場（Dodger Stadium）有史以來最大分差落敗。賽後記者會上，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）深深嘆氣，直呼這是場令人想盡快忘記的比賽。

道奇投手群今天大崩盤，先發投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、崔爾（Jack Dreyer）、戴維斯（Noah Davis）、班達（Anthony Banda）4名投手都有失分，只有最後一任登板的資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）沒有失分。

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其中戴維斯最慘，後援1.1局被敲6安包含2轟，投出3次保送與3次三振，失掉10分都是自責分，且都集中在6局上。而太空人單局狂灌10分，也是道奇自1999年4月23日對紅雀單局失11分以來最多，寫下相隔26年恥辱紀錄。

道奇今天大潰敗，賽後總教練羅伯斯坦言：「今晚幾乎沒有什麼值得提起的收穫。」他也點名今天先發3局挨9安、包含3轟失6分的26歲右投卡斯帕里烏斯，「他今天的投球實在不行，感覺只要一投出去就是會被打。」

日本巨星大谷翔平此役3打數無安打，選到1次保送，吞下1次三振，賽後打擊率降至0.282。明天美國時間7月5日將是大谷31歲生日，將以投打二刀流之姿先發，本季第4場登板預計將投2局。

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