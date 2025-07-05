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MLB》老兵不死只是凋零！韋蘭德先發3局失6分 14場無勝投苦吞6連敗

2025/07/05 14:29

韋蘭德。（美聯社）韋蘭德。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）本季一勝難求，今天遭運動家打爆，先發3局失6分，球隊終場以2：11慘敗，韋蘭德苦吞6連敗。

韋蘭德本季以1年1500萬美元合約轉戰巨人，但身手已經不如以往，本季出賽14場都沒拿下勝投。韋蘭德今天客場先發對戰運動家，首局被30歲明星強打魯克（Brent Rooker）敲出適時安打丟1分，馬恩西（Max Muncy）、威爾森（Jacob Wilson）和魯克第2局接連擊出長打，單局灌進4分，3局下再靠著蓋洛夫（Zack Gelof）的高飛犧牲打，進帳第6分。

韋蘭德投完3局就提前退場，用了60球，其中45顆是好球，被敲7支安打失6分，另有5次三振和1次四壞球保送，防禦率暴漲至4.84。

運動家6局下灌進3分，包括柯茲（Nick Kurtz）的右外野2分彈，克拉克（Denzel Clarke）第7局擊出471英呎的左中外野超大號2分砲，讓巨人開魯閣，取得11：0的大幅領先。這一轟也是本季第3遠的全壘打，高居隊史第5名。

巨人直到懷斯利（Brett Wisely）第8局敲出本季首轟後才破蛋，但雙方仍有雙位數差距，巨人韓籍強打李政厚在9局上二壘有人擊出內野軟弱滾地球，造成柯茲的傳球失誤，巨人跑回第2分，最終仍於事無補，柏金斯（Jack Perkins）後援3局失2分，關門成功守住勝利，收下本季第2場救援成功，運動家以11：2大勝巨人，29歲左投希爾斯（JP Sears）先發6局6K無失分，拿下本季第7勝，韋蘭德苦吞第6敗，至今仍是一勝難求。

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