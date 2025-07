MLB》被大谷翔平強襲球直擊！太空人強投自嘲老了：他完全不同等級

麥卡勒。(路透)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以1:18慘遭太空人血洗,日本巨星大谷翔平3打數0安打,僅選到1次保送上壘。值得一提的是,他在第2打席敲出強襲球直擊太空人明星投手麥卡勒(Lance McCullers Jr.),賽後麥卡勒也自嘲,自己老了沒能躲掉。

3局下1出局時,大谷敲出擊球初速96.1英哩(約154.7公里)的強襲球,直擊麥卡勒的左腳後跟,這球反彈後被游擊手杜邦(Mauricio Dubón)接到傳一壘,起初大谷被判定為安全上壘,但主審隨即改判為出局。根據重播畫面,大谷的強襲球打中麥卡勒的左腳後跟之後,直接反彈到游擊手杜邦的手套,在沒有觸地的情況下就直接被接殺出局。

One of the more stranger baseball plays you will see:



Shohei Ohtani hits a comebacker to the mound which hits Lance McCullers Jr. in the foot but the ball never hit the ground and the ball was caught for the out pic.twitter.com/xETRhqut82