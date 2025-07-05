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MLB》被大谷翔平強襲球直擊！太空人強投自嘲老了：他完全不同等級

2025/07/05 14:25

麥卡勒。（路透）麥卡勒。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以1：18慘遭太空人血洗，日本巨星大谷翔平3打數0安打，僅選到1次保送上壘。值得一提的是，他在第2打席敲出強襲球直擊太空人明星投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.），賽後麥卡勒也自嘲，自己老了沒能躲掉。

3局下1出局時，大谷敲出擊球初速96.1英哩（約154.7公里）的強襲球，直擊麥卡勒的左腳後跟，這球反彈後被游擊手杜邦（Mauricio Dubón）接到傳一壘，起初大谷被判定為安全上壘，但主審隨即改判為出局。根據重播畫面，大谷的強襲球打中麥卡勒的左腳後跟之後，直接反彈到游擊手杜邦的手套，在沒有觸地的情況下就直接被接殺出局。

賽後談到自己的狀況，麥卡勒苦笑著說沒事，「大谷是個極具威脅性的打者，自2018年以來我就經常與他對決，但說實話，我是真的不太想對上他。」他也再度強調自己無大礙，「球打到腳跟算運氣好，雖然坐下時會有點痛，但不會對投球有影響。」

對於大谷該打席打出強襲球，麥卡勒表示：「我覺得那球我投得不錯，但他還是能打成很強勁的擊球。說真的我也老了，閃不掉那種球。有時候球一離手，你就知道那是顆好球，但他還是能打得那麼紮實，真的有嚇到我，他完全是不同等級的選手。」

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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