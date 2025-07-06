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大谷翔平「投打二刀流」對決太空人 今日賽事預告與轉播

2025/07/06 06:44

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇與太空人3連戰第2場，道奇日本巨星大谷翔平將大秀「投打二刀流」，這是「投手大谷」本季第4次登板，前3次出賽合計4局投球，賞3次三振，防禦率2.25。太空人則推出左投瓦德茲（Framber Valdez），這位31歲左投本季先發17場，戰績9勝4敗、防禦率2.72。

另一場則是運動家碰上巨人，運動家推出本季2勝9敗、防禦率5.09的塞維里諾（Luis Severino）。巨人推出王牌韋伯（Logan Webb），這位28歲強投本季戰績7勝6敗、防禦率2.61。

中職方面，樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將，樂天派出洋投波賽樂，富邦推出本土左投陳仕朋；味全龍在天母球場迎戰統一獅，味全推出本土投手曹祐齊，面對獅隊洋投梅賽斯；而台鋼雄鷹在澄清湖球場面對中信兄弟，因颱風而延賽。

溫網第7日賽事，世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、西班牙男單第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）都相繼在單打第四輪出擊。

MLB

07：05 太空人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片
07：10 老虎 VS 守護者 愛爾達體育2台
10：05 巨人 VS 運動家 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

12：00 樂天金鷲 VS 日本火腿 DAZN 2
13：00 廣島鯉魚 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

威廉瓊斯盃女子組

14：00 韓國 VS 泰國
16：00 菲律賓 VS 世大運培訓隊
18：00 台灣隊 VS 日本

轉播：緯來精采

中職

17：00 統一獅 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台
17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

F1世界一級方程式賽車

21：00 F1正賽-英國站

轉播： 緯來體育、愛爾達體育2台

溫網

20：10 單打第四輪

轉播：愛爾達體育1台、博斯運動一台、MOMO TV

BWF 加拿大公開賽

23：00 決賽 愛爾達體育3台

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