大谷翔平「投打二刀流」對決太空人 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。(資料照,法新社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟轉播方面,道奇與太空人3連戰第2場,道奇日本巨星大谷翔平將大秀「投打二刀流」,這是「投手大谷」本季第4次登板,前3次出賽合計4局投球,賞3次三振,防禦率2.25。太空人則推出左投瓦德茲(Framber Valdez),這位31歲左投本季先發17場,戰績9勝4敗、防禦率2.72。

請繼續往下閱讀...

另一場則是運動家碰上巨人,運動家推出本季2勝9敗、防禦率5.09的塞維里諾(Luis Severino)。巨人推出王牌韋伯(Logan Webb),這位28歲強投本季戰績7勝6敗、防禦率2.61。

中職方面,樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將,樂天派出洋投波賽樂,富邦推出本土左投陳仕朋;味全龍在天母球場迎戰統一獅,味全推出本土投手曹祐齊,面對獅隊洋投梅賽斯;而台鋼雄鷹在澄清湖球場面對中信兄弟,因颱風而延賽。

溫網第7日賽事,世界球后莎巴蓮卡(Aryna Sabalenka)、西班牙男單第2種子艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)都相繼在單打第四輪出擊。

MLB

07:05 太空人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

07:10 老虎 VS 守護者 愛爾達體育2台

10:05 巨人 VS 運動家 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

12:00 樂天金鷲 VS 日本火腿 DAZN 2

13:00 廣島鯉魚 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

威廉瓊斯盃女子組

14:00 韓國 VS 泰國

16:00 菲律賓 VS 世大運培訓隊

18:00 台灣隊 VS 日本

轉播:緯來精采

中職

17:00 統一獅 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台

17:00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

F1世界一級方程式賽車

21:00 F1正賽-英國站

轉播: 緯來體育、愛爾達體育2台

溫網

20:10 單打第四輪

轉播:愛爾達體育1台、博斯運動一台、MOMO TV

BWF 加拿大公開賽

23:00 決賽 愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法