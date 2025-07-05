佛光盃》「大馬女神」陳心潔人氣實力兼具 世大運主帥陳子威：我偶像！

陳心潔。（三好體協提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕馬來西亞代表隊今在佛光盃大學籃球邀請賽女子組排名賽靠主力後衛陳心潔18分領軍，以76：67擊敗澳洲維多利亞州隊，本屆以第5名作收。

馬來西亞隊此次在A組與日本女子體育大學和佛光大學同為2勝1負，在比較淨勝分後排在第3名，無緣4強，今在5、6名排名賽，靠陳心潔繳出18分、5籃板、4助攻的全能表現以及黃佳玉17分進帳，以勝利為本屆賽事畫下句點。

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23歲的陳心潔現效力馬來西亞發展聯盟柔佛南虎籃球俱樂部，第三次來台參與佛光盃，她逐漸展現領袖氣質，「今年陣容換了不少，這次我的目標也是希望把經驗分享給其他隊友，提升領導能力。」

陳心潔指出，相較於前兩屆賽事，今年自己在場上更有信心，「以前會顧慮比較多，怕表現不好，今年把前兩年表現不好的地方再調整，雖然無緣4強但我們盡力了，該贏的比賽都有贏。」

馬來西亞隊3度來台總教練都不同，這次由31歲的陳玉霞領軍，陳心潔表示，陳玉霞執教風格嚴厲，強調速度，雖然國家隊更換教練頻繁，但身為球員會盡量適應每位教練的系統，希望在12月登場的東南亞運動會取得好成績。

陳心潔因外型甜美有「大馬籃球女神」封號，在Instagram累積超過2萬粉絲，人氣實力兼具，今天接受媒體聯訪時，世大運培訓隊主帥陳子威剛好經過還打趣高喊：「我偶像！」

馬來西亞女籃在關注度不如男籃，總教練陳玉霞受訪時指出，社群媒體可能是提升關注的方法，陳心潔被問及社群經營則說，「我對拍影片滿有興趣的，滿喜歡幕後工作的，因為我不太喜歡講話（笑）。」

陳心潔。（三好體協提供）

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