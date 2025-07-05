中職》黃韋盛跑壘瑕疵的理由是「不知道規則」 平野覺得非常離譜

〔記者羅志朋／高雄報導〕昨天澄清湖象鷹戰，8局上中信兄弟進攻，該局首棒打者黃韋盛擊出內野軟弱滾地球，投手陳柏清下丘接球再快傳一壘已來不及，此時黃韋盛意圖轉身往二壘跑，隨即意識到球在一壘手顏郁軒身旁，顏郁軒機警地撿起球觸殺黃韋盛，兄弟總教練平野惠一並沒有上場抗議。

對於黃韋盛昨晚的跑壘瑕疵，今天賽前平野受訪時直言，「韋盛說他不知道規則，我有嚇到，他有意圖進壘，我如果上去抗議，反而覺得很丟臉，畢竟這是選手不知道規則而沒做出相應的動作，韋盛說他沒跑到線內，但重點不是有有沒有跑到線內，而是有沒有轉身進壘的意圖。」平野強調，剛來台灣關於跑壘的部分已經講過很多次了，這是選手有沒有記得的問題。

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後來，平野把黃韋盛請到辦公室，並問他，「你國中、高中、大學讀哪一間學校？教練教了你什麼？」平野還問他，「除了棒球，你最喜歡什麼運動？」得到的答案是籃球，平野聽了就對他說，「好，希望跟籃球規則比起來，你可以更懂得棒球規則。」平野相信經過這次跑壘瑕疵的教訓，相信黃韋盛不會再犯相同的錯誤。

話雖如此，平野仍說，「我覺得很恐怖的是，竟然還有選手不知道規則，如果這個Play是教練沒講過的，這可以理解，問題是已經講過了還犯錯。」平野用「丟臉」這個詞彙來形容黃韋盛這個Play。

黃韋盛。（資料照，記者陳逸寬攝）

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