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中職》曾頌恩歷經空前低潮 「打不好，我比所有人更氣自己」

2025/07/05 16:49

曾頌恩。（資料照，記者陳逸寬攝）曾頌恩。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中信兄弟「魚住」曾頌恩去年大放異彩，在例行賽、台灣大賽、12強賽都有出色表現，今年他受大腿和膝蓋傷勢影響，成績大幅下滑，本季出賽27場82打數敲17安，打擊率2成07、上壘率2成83、長打率2成68，全壘打尚未開張，打下5分打點，今天對台鋼雄鷹曾頌恩2局上敲安一掃近期低潮陰霾。

曾頌恩坦言，傷勢多少會影響表現，但身為職業球員，這不能當藉口，就看自己能不能及時調整到位，只是現階段看起來是沒有，他清楚知道不可能每年都那麼順遂，一定會有不好的時候。

從去年高峰到今年低谷，曾頌恩感受很深，「我認為這是磨練，包括耐性、接受失敗的勇氣和外界怎麼看待我，打不好，我比所有人更氣自己，在場上沒有人想表現不好，教練排我上去就是盡量把工作做好，拿出最好的表現，不管結果如何盡力去做。」

上季打出生涯年，曾頌恩直言，今年對自己期待很高，他覺得自己沒有按部就班，一下子想得太遠，想達成的事情太多，也有一部原因是太想幫助球隊，沒想到調適得太慢了，其實一切就是回歸基本面。

曾頌恩表示，他知道自己狀況有起來對球隊絕對加分，當自己狀況一直調不回來，就盡量去請教學長和教練，多聽多問，看有什麼方法可以解決這些問題。

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