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日職》99號洋砲雷耶斯開轟、單場4安猛打 火腿18安KO樂天

2025/07/05 18:09

日職》99號洋砲雷耶斯開轟、單場4安猛打 火腿18安KO樂天火腿大勝。（取自日本火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）今天單場狂敲4安，包含一發兩分砲，進帳3分打點，火腿全場狂敲18安，最後在主場以12比1痛扁樂天金鷲。火腿收下2連勝。

火腿第2局靠五十幡亮汰的適時安打先馳得點，第3局雷耶斯敲適時安追加1分。樂天4局上靠黒川史陽的高飛犧牲打攻回1分。4局下火腿新星水谷瞬敲右外野兩分砲，郡司裕也擊出陽春砲，幫助火腿單局進帳3分，也把樂天先發投手瀧中瞭太給打退場。

火腿打線第6局攻勢再起，古巴洋砲A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）高飛犧牲打拿1分，身穿「99號」的雷耶斯擊出兩分砲、本季第15轟出爐，獨居太平洋聯盟打王。接著火腿新星矢澤宏太敲適時二壘安打追加1分，火腿單局攻進4分。第8局火腿打者水野達稀關鍵二壘安打、矢澤宏太敲適時安，單局再拿3分。火腿整場拿12分是本季單場最多。

火腿新人大物左投野晴希此戰先發6.1局僅被敲2安，賞9次三振、丟6次保送，失掉1分，摘本季第2勝，賽後防禦率為1.82；火腿全場敲18安，雷耶斯單場4安包含一發兩分砲，進帳3分打點。水野達稀也是4安貢獻2打點，矢澤宏太3安2打點。

瀧中瞭太今天僅投3.1局被敲9安包含2轟，失掉5分，吞本季第5敗，賽後防禦率為3.61。樂天打線全場只有2支安打。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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