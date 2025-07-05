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女籃》國家隊迎來歸化洋將人選庫克斯 錢薇娟：太慢了！

2025/07/05 17:41

錢薇娟。（三好體協提供）錢薇娟。（三好體協提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕台灣女籃這次在瓊斯盃賽事期間迎來前WSBL外援庫克斯助陣，未來有望成為歸化洋將，前國家隊主帥「錢姐」錢薇娟今被問及此直呼：「太慢了！」

錢薇娟這次率領台北市立大學參加佛光盃，北市大今在4強以71：81不敵日本女子體育大學無緣冠軍戰，錢薇娟仍肯定子弟兵表現，「這次4場比賽每一場都很艱難，面對實力在我們之上的隊伍可以有這樣的表現，我還算滿意。」

錢薇娟指出，日本籃球近年全面成長，不侷限於國家隊，而是包括學生籃球，「學生運動夠強，母數夠多，國家隊才有更多人才可以挑，這是我們可以學習的地方。」

錢薇娟提到，過去台灣大學女籃強權僅輔仁大學和文化大學，近年有更多隊伍展現競爭力，北市大在113學年度無緣6強以第7名作收，「雖然我們表現不好，但以大環境來看，實力接近的隊伍愈來愈多，對台灣籃球是好事。」

台灣女籃今年在瓊斯盃迎來庫克斯，錢薇娟直言，這是早該做的事情，畢竟日本隊本來就有速度，現在還有高度，若沒有歸化洋將就會相當吃力，「籃協有這麼多力量幫助台灣男籃找到歸化，其實女籃更容易，有歸化洋將在防守、策應上會更有幫助。」

前國家隊教練休格利在2015年曾引薦美國193公分的史沃斯（DeNesha Stallworth）來台測試，但瓊斯盃過後便無疾而終，這次找來同為193公分的庫克斯，雖然無法參與亞洲盃，不過先透過瓊斯盃與台灣隊磨合。

對於庫克斯能為台灣女籃帶來的幫助，錢薇娟表示，「其實我們沒有可以決定勝負的選手，不是說有她就一定會贏，還是要靠團隊的努力，但她可以補足我們更多不足。」

錢薇娟指出，「技術當然重要，但畢竟高度對我們來說就是限制，所以才需要借助外力，這也是FIBA鼓勵亞州球隊歸化球員的原因，大家都說第一線的教練與球員要進步，但有時候條件就擺在哪裡，不是說我們非得要靠別人，而是每個層面都要一起提升。」

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