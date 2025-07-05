拳擊》林郁婷未參賽遭網路霸凌 經紀公司不忍了已蒐證

台灣拳擊選手林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年巴黎奧運勇奪金牌的台灣拳擊女將林郁婷，未參與WB盃哈薩克賽事卻遭到許多網友惡意留言攻擊，她所屬的經紀公司今天發出聲明，將蒐證並保留法律追訴權。

麟洋國際體育顧問有限公司表示，針對林郁婷未參與本週哈薩克賽事，網路與部份媒體出現諸多不實人身攻擊與謾罵言論，對於選手造成嚴重心理壓力與名譽傷害，「本公司已蒐集多則涉及性平歧視、外貌羞辱、人格貶低等言論，均已逾越合理評論界線，嚴重侵害選手名譽權與人格權。本公司將保留依法追訴刑事責任與民事賠償之權利，並已委由法律顧問啟動評估與處理程序。」

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聲明中解釋，林郁婷是在團隊與教練團審慎評估下，基於訓練計畫與選手最佳權益考量，決定不參加本次哈薩克賽事，「因世界拳擊聯盟（WB）至今未能公布相關檢測細則，我方無任何依據提供檢測報告，現已由體育署召集相關專家與WB協商，希望能盡快取得共識，保障所有選手參賽權益。」

經紀公司也強調理性對話與尊重體育專業，尤其林郁婷自幼習拳，長年征戰國際為國爭光，「我們誠摯呼籲社會各界以理解與尊重取代霸凌、言語攻擊與仇視，共同打造更健康正向的運動環境。」

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