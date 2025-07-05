街舞》小學生街舞盛會登場 總統盃全民運動賽事即將開放報名

「Young School High街舞小學校Vol.3」在台北市立大學熱血登場。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕專屬小學生的「Young School High街舞小學校Vol.3」在台北市立大學登場，體育署副署長洪志昌出席開幕典禮，邀請全國街舞愛好者踴躍參加即將在8月受理報名的總統盃全民運動賽事-街舞大賽，盡情展現熱血技巧和個人風格，共同用運動來壯大臺灣。

「Young School High街舞小學校Vol.3」已邁入第3屆，比賽項目涵蓋Kpop Cover、創意排舞、Freestyle Crew Battle，吸引許多街舞粉絲關注，大小朋友齊聚一堂創造無限可能。體育署指出，為迎接今年9月9日正式掛牌成立的「運動部」，特別規劃辦理「總統盃全民運動賽事系列活動」，包含即將登場的「2025總統盃-全民運動賽事街舞大賽」，8月1日中午12時正式開放報名，歡迎全國街舞愛好者共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

「2025總統盃-全民運動賽事街舞大賽」將以全國性競賽形式展開，賽事分為三個階段：首先是線上海選，舞者們透過線上影片徵選，讓更多來自各地的街舞好手都有機會展現才華；接著是現場複賽，入圍者將在全國北、中、南、東四個區域的舞台上，帶來精湛舞技的現場對決；最終，脫穎而出的頂尖舞者將齊聚一堂，在總統府前的凱達格蘭大道上進行巔峰對決 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法