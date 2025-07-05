晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 其它

街舞》小學生街舞盛會登場 總統盃全民運動賽事即將開放報名

2025/07/05 18:16

「Young School High街舞小學校Vol.3」在台北市立大學熱血登場。（體育署提供）「Young School High街舞小學校Vol.3」在台北市立大學熱血登場。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕專屬小學生的「Young School High街舞小學校Vol.3」在台北市立大學登場，體育署副署長洪志昌出席開幕典禮，邀請全國街舞愛好者踴躍參加即將在8月受理報名的總統盃全民運動賽事-街舞大賽，盡情展現熱血技巧和個人風格，共同用運動來壯大臺灣。

「Young School High街舞小學校Vol.3」已邁入第3屆，比賽項目涵蓋Kpop Cover、創意排舞、Freestyle Crew Battle，吸引許多街舞粉絲關注，大小朋友齊聚一堂創造無限可能。體育署指出，為迎接今年9月9日正式掛牌成立的「運動部」，特別規劃辦理「總統盃全民運動賽事系列活動」，包含即將登場的「2025總統盃-全民運動賽事街舞大賽」，8月1日中午12時正式開放報名，歡迎全國街舞愛好者共襄盛舉。

「2025總統盃-全民運動賽事街舞大賽」將以全國性競賽形式展開，賽事分為三個階段：首先是線上海選，舞者們透過線上影片徵選，讓更多來自各地的街舞好手都有機會展現才華；接著是現場複賽，入圍者將在全國北、中、南、東四個區域的舞台上，帶來精湛舞技的現場對決；最終，脫穎而出的頂尖舞者將齊聚一堂，在總統府前的凱達格蘭大道上進行巔峰對決 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中