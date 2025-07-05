MLB》慘！成道奇名投克蕭3000K苦主 白襪野手今年二度遭DFA

道奇37歲名投克蕭達成生涯3000K里程碑。（資料照，路透）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪今天做出人員異動，把28歲三壘手卡普拉（Vinny Capra）給指定讓渡（DFA）。而卡普拉正好就是道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）生涯3000K里程碑的苦主。

卡普拉今年初待在釀酒人隊，春訓期間出賽19場交出6轟、14分打點，打擊率2成92的成績，讓他讓擠進釀酒人隊開季名單。但卡普拉為釀酒人出賽24場，共54打數僅敲4安，有1轟、4打點，打擊率僅0.074，卡普拉在美國時間5月9日遭到指定讓渡。

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白襪隊在5月15日撿來卡普拉，隔天就進入球隊大聯盟名單。卡普拉本季為白襪出賽23場，共42打數敲8安，貢獻2打點，打擊率僅1成90。

卡普拉前一次在大聯盟賽場出賽，正好就是美國時間7月2日對道奇，當天成為克蕭生涯第3000次三振的苦主。

卡普拉。（資料照，路透）

白襪隊今天拉上大物游擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery），為了騰出空間，因此把卡普拉給指定讓渡。這是卡普拉今年第二度遭到DFA。

卡普拉生涯待過藍鳥、海盜、釀酒人以及白襪，合計在大聯盟出賽67場，累積轟、7打點，平均打擊率為1成33。

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