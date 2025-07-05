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MLB》17年前站在初登板克蕭身後 胡金龍回憶當年：他是名人堂等級

2025/07/05 18:28

克蕭。（資料照，路透）克蕭。（資料照，路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）日前完成生涯3000次三振成就，歷史上僅20位投手、4位左投達成。克蕭生涯都效力道奇隊，回顧克蕭17年前的生涯初登板，該役道奇隊游擊手正好是現效力統一獅隊的胡金龍。胡金龍不僅見證這位王牌的初登板，該役還幫他策動過1次雙殺。

美國時間2008年5月25日，是克蕭生涯初登板，當時他面對紅雀隊，投6局送出7次三振、失2分，最終無關勝敗。

該役在游擊防區見證克蕭初登板，較克蕭年長4歲的胡金龍說：「有印象他初登板的時候我先發。他第一年來，均速就落在98、99英哩左右，印象最深的是，他有一場比賽讓歐提茲（David Ortiz）站著看3顆球，最終三振。當時就覺得他跟其他人不同，未來一定是名人堂等級選手。」

胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）

胡金龍回憶，當時看克蕭投球，就認為他是個性沉穩的投手，私下則很注重家庭、也常回饋社區。日前，克蕭完成生涯3000K里程碑，胡金龍說：「他後期有過傷勢，健康的話應該不只這數字。」

胡金龍和克蕭兩人，如今都屬資深選手，各自在所屬聯盟奮戰。胡金龍回想起見證克蕭初登板已是17年前，笑說：「大家都辛苦了。」

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