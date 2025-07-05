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佛光盃》陳范柏彥轟20分 世大運男籃勇闖冠軍戰

2025/07/05 19:32

宋昕澔。（三好體協提供）宋昕澔。（三好體協提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕世大運男籃今在佛光盃大學籃球邀請賽男子組4強，靠陳范柏彥繳20分領軍，以91：84擊敗菲律賓光明大學，明天力拚將冠軍留在台灣。

世大運代表隊先前曾到菲律賓、南韓移訓，本週藉由佛光盃以賽代訓，小組賽3戰全勝晉級，今面對光明大學全隊轟出12記三分彈，陳范柏彥外線11投4中拿全隊最高20分，宋昕澔三分球4投4中繳16分、7助攻，林信寬3顆三分彈拿13分，游艾喆4分、9助攻、4抄截。

主帥陳子威指出，5月到菲律賓移訓時就曾與光明大學對決，「政大這兩年也跟他們交手很多次，我對他們的教練團跟團隊都算熟悉，他們是持續在進步的球隊、有競爭力的隊伍，我們也有想像到比分會非常接近，今天適應到很多身體對抗，對後續的比賽有很大的幫助。」

世大運隊昨面對澳洲BK籃球學院轟出20記三分球，今手感稍降，不過33投也有12中，三分球命中率36.4%，陳子威認為，外線命中率是這兩天能贏球的關鍵，但防守端子弟兵表現也不俗，「贏球要歸功於防守策略，有幾次防守系統上的成功轉換到分數，希望明天最後一場做得更好。」

政大男籃隊長宋昕澔近兩戰都改從替補出賽，今天送出個人本屆最多的7助攻，他指出，從板凳出發可以先觀察學長如何面對場上的情況，有著上場後更快幫助球隊。

宋昕澔大三這年率領政大完成UBA五連霸，接下來要迎接世大運初體驗，他也希望向畢業後旅日的學長游艾喆看齊，透過世大運增加旅外的機會，「參加世大運就是增加曝光，希望可以繳出最好的表現幫助球隊，這對我自己跟團隊都很重要。」

游艾喆。（三好體協提供）游艾喆。（三好體協提供）

陳范柏彥。（三好體協提供）陳范柏彥。（三好體協提供）

陳范柏彥。（三好體協提供）陳范柏彥。（三好體協提供）

游艾喆。（三好體協提供）游艾喆。（三好體協提供）

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