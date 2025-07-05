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中職》林佳緯、陳傑憲延長賽建功！統一獅擊敗味全龍

2025/07/05 20:23

統一獅陳傑憲。（記者林正堃攝）統一獅陳傑憲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍主場和統一獅隊交手，形成一場投手戰，獅隊靠著林佳緯和陳傑憲10上關鍵安打，終場4:2贏球。

雙方此役首次得分都在首局，龍隊洋投龍聖1局上單局2保送，潘傑楷2出局後適時安打，獅隊先馳得點。

1局下，龍隊前兩棒李凱威、吉力吉撈．鞏冠都敲安，原本在二壘的李凱威，趁對方三壘手潘傑楷提防郭天信觸擊而趨前，大膽搶攻三壘，形成盜壘成功，後續靠著劉基鴻高飛犧牲打得分。

獅隊潘傑楷4局敲出個人此役第2支安打，盜壘攻上得點圈，但該半局獅隊原本有機會超前，陳聖平一壘方向滾地球被改判為妨礙守備。

陳子豪於5局下首位上場擊出二壘打，是龍隊團隊首支長打，王順和1出局後選到保送，後續也未有得分。

龍聖投5局失1分，接手的林凱威、鑀龍（傷癒第2場）兩位傷癒復出的牛棚大將，各自收下中繼成功。獅隊則是先發洋投、賽前暫居防禦率王的飛力獅，交出7局失1分好投，僅被擊出5安打、5次三振。

9局下，雙方仍是1:1平手，獅隊推出高塩將樹登板，首位上場的朱育賢就擊出安打，張政禹短打失敗，代跑的拿莫．伊漾盜壘失敗，陳子豪接著選到保送、林孝程代跑，蔣少宏敲安，一二壘有人。王順和接著遭三振。

突破僵局10局上，陳禹勳登板，1出局後邱智呈代打擊出內野安打，造成一三壘有人。林佳緯落點巧妙的安打，獅隊取得超前1分。陳傑憲接著擊出二壘打，獅隊多得2分。龍隊換上王定穎接替，三振林安可和陳鏞基，結束該半局。

10局下，胡智爲接替登板，首位打者李凱威敲安，無人出局一三壘有人。吉力吉撈界外高飛球出局，郭天信敲安，龍隊追回1分。劉基鴻也擊出界外飛球出局，3出局，比賽結束。

林佳緯。（記者林正堃攝）林佳緯。（記者林正堃攝）

統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）

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