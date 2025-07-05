瓊斯盃女籃》台灣隊被南韓痛宰30分 黃鈴娟：我們防守問題很大

台灣隊。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕即使有洋將庫克斯坐陣，但台灣隊擋不住對手的火力，讓南韓繳出55.4％高投籃命中率，且轟進17顆三分球，終場以62：92敗下陣來，防守問題再次浮現，目前戰績2勝2敗，明天她們將在瓊斯盃國際籃球邀請賽最終戰迎戰日本隊，教練歐森希望能透過這場比賽扭轉士氣。

面對實力堅強的南韓，台灣隊上半場就落入20分的巨大落後，儘管第三節攻勢稍有起色，單節攻下23分，但還是無法拉近分差，最終以30分差落敗，歐森認為防守是慘敗的最大問題。

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在台灣慘敗後，歐森也在賽後跟球員促膝長談，幾乎等了30分鐘才進行賽後記者會，他表示：「南韓的投籃命中率真的太好，讓我們相對之下又顯得更差，但最重要的是我們外線防守，我相信大家應該都能做到，只是可能連日征戰太疲勞，而這些都不該成為藉口。」

黃鈴娟。（記者陳逸寬攝）

攻下10分的黃鈴娟臉色凝重地說，「讓對手命中率達到5成，代表我們防守問題真的很大，沒有理由跟藉口，會去針對不足去練習，才能好好銜接亞洲盃。」她直言，從瓊斯盃確實可見台灣隊的防守較為被動，而且溝通上出現不少問題，「回去後就是針對防守持續溝通，不斷從練習去模擬，沒有其他理由，不好就是繼續練。」

針對防守部分，歐森認為台灣隊不是每一場都這麼差，他也告訴球員要保持正向，不要因為陷入失利的情緒太久，明天對日本的比賽可以好好發揮，扭轉士氣，他對於即將到來的亞洲盃依舊保持正面態度：「瓊斯盃打完後還有幾天整合，很明顯是要加強防守。」

台灣藍隊總教練歐森、黃鈴娟（右）。（記者陳逸寬攝）

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