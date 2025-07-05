中職》關鍵時刻聯盟救援王神隱 平野賽後揭密

中信兄弟擊敗台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天中信兄弟以6：3擊敗台鋼雄鷹，9局下台鋼反攻一度攻佔滿壘，結果兄弟並沒有派出守護神黃恩賜，兩出局滿壘推出新秀陳冠穎登板關門，他只花1球解決張肇元終結比賽，拿下生涯首次救援成功，同時也是中職史上「1球救援成功」第15人。

黃恩賜以17次救援成功戰居聯盟榜首，防禦率1.33，他是本季還衫軍最可靠的最後一道防線，結果關鍵時刻未上場，今天賽後兄弟總教練平野惠一解釋，黃恩賜今天沒辦法上場，有聽到他手不太舒服沒辦法丟，比賽中收到這樣的訊息，詳情如何還要再確認。

請繼續往下閱讀...

今天鄭浩均先發5局失1分退場，最終拿下勝投和單場MVP，只是牛棚狀況連連，平野指出，從第6局開始，後援投手每一局都讓跑者上壘，當時球隊領先5分，應該要投得更順才是，而台鋼是非常黏、非常會纏鬥的球隊，所以才會出現這樣的狀況。

平野強調，以比數來看，算是不錯的結果，只是細看內容還是有很多瑕疵和需要解決的課題，不是只有贏球就好，必須要把問題提出來改進。

中信兄弟新秀陳冠穎登板關門。（記者李惠洲攝）

中信兄弟投手謝榮豪一度造成滿壘危機。（記者李惠洲攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法