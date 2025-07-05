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中職》首度正面對決 鄭浩均的感想是「我比魔鷹強很多！」

2025/07/05 21:10

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中信兄弟「美美」鄭浩均，今天對台鋼雄鷹先發5局被敲2安，另有4K和2次保送，失1分拿下本季第3勝和單場MVP，相隔681天再奪單場MVP，率隊6：3扳倒台鋼終止對戰6連敗。

前年底鄭浩均動右手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術），近期傷癒復出回到一軍4場先發都投5局，戰績3勝1敗，防禦率1.35，每局被上壘率0.80，表現比TJ手術前更進化，單場用球數最多71球，這兩場先發用球數都是71球，兄弟總教練平野惠一透露，目前鄭浩均有球數限制，今天他確實完成投球工作，至於球數限制細節不方便透露。

開完TJ手術後更進化，鄭浩均說，「的確有更進化，即使沒開TJ手術，我覺得自己會更、更進化，就不用休息1年多，球隊做很多運科數據分析，針對打者揮棒軌跡和動作，不同特性打者做球種搭配，這是最大區別。」

鄭浩均今天首度正面遭遇台鋼洋砲魔鷹，兩人對決兩次，鄭浩均先三振魔鷹，在被他掃出二壘安打，他笑說，今天算平手，第2次有機會再解決魔鷹，因為失投紅中球被他打到，比較可惜一點，「我覺得我比魔鷹強很多，我的想法是一定可以壓制全部打者，沒有負面想法，對決魔鷹這類重砲，我就會用進壘角度比較小的球路對決。」

鄭浩均也善用快慢投球節奏與打者周旋，他說，「一定要用快慢節奏的啊，單一節奏打者很容易適應，參雜一些困難的因素，讓打者沒辦法適應我的投球方式。」久違拿下單場MVP，鄭浩均坦言很驚訝，他以為MVP是擊出勝利打點的曾頌恩。

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者李惠洲攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者李惠洲攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者李惠洲攝）

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