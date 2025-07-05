中職》從「小宇宙」走出來！陳傑憲談林佳緯的成長與提醒

統一獅陳傑憲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今延長賽4:2險勝味全龍，10局上林佳緯、陳傑憲接連跳出來當英雄，兩人合計3打點，是致勝關鍵。

獅隊20歲新人林佳緯，季前春訓就曾被教頭林岳平說重話並下放二軍，歸隊後的他表現比起前一季更亮眼，但近期又被周刊拍到和味全龍啦啦隊成員賴可出遊。

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不過，林佳緯近兩戰面對味全，不受太多場外事件影響，昨刷新最年輕首局首打席全壘打紀錄，今天又擊出關鍵安打，幫助球隊贏球。

以學長角色觀察林佳緯，陳傑憲坦言，林佳緯的身體條件跟天賦沒話說，甚至令身為選手的他感到羨慕。至於雙方相處，陳傑憲說：「我們隊友間都知道他個性，他其實是活在自己小宇宙的那一型。一開始春訓，學長們會盯著他，發現他有時候是無心的，他就是沉浸在自己世界，比如打不好的時候，他就會很自責，這時候就要學長拉一把，適時開導。」

陳傑憲也說，林佳緯是很棒的學弟，他們也時常討論，進入職棒後要有怎樣的認知、創造自身價值。陳傑憲說：「現在社群很發達，要不看到外界評論很難。以前我的（游擊）守備也曾被批評，當時自己信心降低，但這也是要去學習的地方，把工作、本份做好，態度展現出來。場外的東西就不要太去干涉，身為公眾人物，自己要注意就好。」

林佳緯。（記者林正堃攝）

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