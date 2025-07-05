溫網》沒見過比他更毫無準備的球員！前冠軍教頭痛批西西帕斯

西西帕斯。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）近來深陷低潮，2025年溫布頓網球錦標賽首輪沒打完就因傷退賽，克羅埃西亞教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）恨鐵不成鋼，批評這位希臘單手反拍名將是「毫無準備」的職業球星。

26歲的西西帕斯天賦十足，曾獲得2021年法國公開賽、2023年澳洲公開賽兩座大滿貫亞軍，職業生涯最佳排名曾達世界第3，本屆溫網初登場以3：6、2：6落後會外賽晉級的法國黑馬羅耶（Valentin Royer）時，這位24種子因為下背不適決定退出，並透露飽受運動傷害所苦多時，迄今仍找不出解決方法。

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「這說簡單也簡單，說難也難。我跟他談過很多次，若能解決一些網球以外的問題，就有機會重返榮耀，他太優秀了，不可能跌出前10席。」伊凡尼塞維奇今年5月才擔任西西帕斯的教練，如今卻忍不住向塞爾維亞媒體《Sport Klub》抱怨，「他想要，但什麼也沒做。只會說『我想要、我想要』，但我看不到任何進步。我很震驚，這輩子從未見過比他更沒做好準備的球員。就這膝蓋，我的身體狀況比他好3倍，真的很糟糕。」

現年53歲的伊凡尼塞維奇，2001年溫網締造外卡爆冷奪冠的傳奇，轉任教練曾協助塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）贏得24座大滿貫金盃當中的9個，本賽季也與哈薩克女將蕾巴金娜（Elena Rybakina）短暫合作。

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