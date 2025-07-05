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中職》富邦18比4大勝樂天 林岳谷卻無緣挑戰單場6安的大紀錄

2025/07/05 22:07

富邦悍將大勝樂天桃猿。（記者陳志曲攝）富邦悍將大勝樂天桃猿。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕富邦悍將今天對樂天桃猿擊出25支安打，4局上單局得13分創隊史新高，單局12支安打、17個打席分別追平中職、隊史紀錄，以18：4大勝樂天桃猿，中止客場對樂天7連敗，美中不足是林岳谷9局上被劉俊豪代打，沒能挑戰單場6安的中職個人紀錄。

富邦3局上靠林岳谷、張育成相繼安打以2：0先馳得點，4局上單局17打席、12安分別追平隊史、中職紀錄，單局得13分創隊史新高，林岳谷、張育成攜手寫下史上第4次單場單隊有兩位5安打者，林岳谷前5局就敲5安是中職首見，7局上挑戰單場6安沒能成功，9局上2出局後被劉俊豪代打。

林岳谷指出，印象中高中時期打黑豹旗，對上社團球隊可能有過單場5安，若在甲組成棒、職棒強度與張力相同的比賽，應該是人生第一次單場5安，「其實打到第4支就很開心，第5支出來後有想過挑戰李宗賢的6安，我告訴自己不要去想，但是沒有打好，覺得今天已經盡力了。」

林岳谷表示，9局上換代打是教練團的安排，讓每個人都有上場的機會，如果第6次有打安打，也許還有第7次的打擊機會。總教練陳金鋒表示，沒注意林岳谷有機會挑戰紀錄，當下只想到他已經打很多次，因為明天還有比賽，板凳上也還有選手，換代打只是單純的輪替。

富邦悍將林岳谷單場5安猛打（左）。（記者陳志曲攝）富邦悍將林岳谷單場5安猛打（左）。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林岳谷（右）與林澤彬（左）在本場比賽都有猛打賞的表現。（記者陳志曲攝）富邦悍將林岳谷（右）與林澤彬（左）在本場比賽都有猛打賞的表現。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林岳谷單場5安猛打。（記者陳志曲攝）富邦悍將林岳谷單場5安猛打。（記者陳志曲攝）

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