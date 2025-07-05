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全國社區學生棒球》官大元率「元子彈」2連勝 張泰山掌「泰山河馬」遭淘汰

2025/07/05 22:33

前職棒球員官大元、曾華偉領軍的社區球隊「元子彈」和「台中仁美J」都以2連勝晉級。（台灣世界少棒聯盟提供）前職棒球員官大元、曾華偉領軍的社區球隊「元子彈」和「台中仁美J」都以2連勝晉級。（台灣世界少棒聯盟提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕全國社區學生棒球大賽今（5日）正式開打，由前職棒球員官大元、曾華偉領軍的社區球隊「元子彈」和「台中仁美J」都以2連勝晉級，但張泰山執教的「泰山河馬」則以2連敗遭淘汰。

前中信兄弟投手官大元退役後成立「元動力運動發展協會」，並組成社區棒球隊「元子彈」，希望幫助更多小朋友接觸棒球運動。「元子彈」在首戰對戰文山U10 Hawks，就展現如原子彈般的強大火力，陳亞樂首棒首打席就擊出全壘打，1局下共打14人次、攻下9分，終場以16：2收下勝利；元子彈第2戰出戰開南桃氣，首局由3棒洪晨睿兩分砲領銜，單局灌下9分，終場就以19：0喜迎二連勝。

元子彈總教練官大元賽後表示，全隊於7月1日到4日進行集訓，每位選手都做好萬全的準備，「這支球隊是以敦化國小的球員為班底，原本經由黃欽智教練及耿伯軒教練的訓練下，已經具備良好的棒球觀念及素養，靠著團隊合作及投手的壓制，贏下這次循環賽的勝利，對大家來說都是好消息。」

張泰山擔任泰山河馬U10總教練，首戰面對藍色閃電以5：14落敗，他表示，自己對於勝負並不會很看重，而是希望孩子以開心玩球作為接觸棒球的起點，「要先讓他們喜歡上棒球，再來思考球場上的成績，不會操之過急。」第2戰迎戰小小馬，泰山河馬在1局上率先取得3：0，可惜終場4：5落敗，以2連敗遭淘汰。

前興農牛球星曾華偉擔任台中仁美J總教練，首戰面對大神岡社區棒球聯盟，以10：0帶走勝利，第2戰對決台中小海盜，再以16：1獲勝，以2連勝拿下晉級賽門票。曾華偉稱讚每位選手技術成長不少，只缺臨場反應，不論是跑壘、守備跟補位概念，都還有加強空間，但是以社區棒球隊來說有大幅進步，他也為球員感到開心。

藍色閃電擊敗泰山河馬。（台灣世界少棒聯盟提供）藍色閃電擊敗泰山河馬。（台灣世界少棒聯盟提供）

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