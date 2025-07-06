溫網》喬科維奇集滿百勝史上第3人 橫掃同胞好友晉16強

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽上演「塞爾維亞內戰」，第6種子喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，6：3、6：0、6：4橫掃同胞好友凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），不但晉級男單16強，更榮膺集滿百勝的史上第3人。

「這非常具有歷史意義。聽起來很棒，我相當感激，也很榮幸能取得現在的戰績。」身為「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，38歲的喬科維奇寶刀未老，職業生涯第17次躋身第4輪，也繼9屆女單贏家娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、8冠王費德爾（Roger Federer）之後，成為第3位在全英草地俱樂部拿到100場勝利的球星，「網球成就今天的我，讓我體驗人生不可思議的點點滴滴。我盡量不把任何事情視為理所當然，尤其在我這個年紀，仍得保持高水準狀態，努力與年輕球員們競爭。」

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志在溫網第8冠、大滿貫25冠等紀錄的喬科維奇，直言這正是夢寐以求的舞台，「從小到大，大多數孩子都夢想著在溫網打球、笑捧金盃，我很幸運能夠多次實現美夢。在最喜歡的賽事創造任何歷史，我都感到無比幸運。」他下個對手則為澳洲11種子德米納爾（Alex de Minaur），決定8強門票誰屬。

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