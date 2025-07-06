溫網》球王辛納強勢殺入16強 追平53年最少失局紀錄

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕球王辛納（Jannik Sinner）以6：1、6：3、6：1橫掃右肩受傷的西班牙對手馬丁尼茲（Pedro Martinez），義大利頭號種子連續第4年晉級溫布頓網球錦標賽男單16強，僅掉17局也追平長達53年的歷史紀錄。

辛納在本屆全英草地俱樂部3連勝、1盤未失，總計只失17局，壓倒性演出足已比肩科德斯（Jan Kodes），這位捷克名將是在1972年溫網締造16強最少失局數。「我很高興進入第2週，但我們都看到他的肩膀傷勢，在這種場地發球不好，真的很辛苦。」辛納僅花1小時55分鐘輕取馬丁尼茲，不忘盛讚對手帶傷奮戰的決心，這也是他第17次打進大滿貫16強，超越同胞老前輩皮特朗傑利（Nicola Pietrangeli），榮膺義大利史上單打第一人。

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23歲的辛納，持續追逐職業生涯第4座大滿貫冠軍，也是溫網首座金盃，賽後他特地向中央球場皇家包廂內觀戰的美國羅迪克（Andy Roddick）、印度阿姆里特杰拉傑（Vijay Amritraj）等網球名人堂賢拜，以及體壇各界眾傳奇大咖致敬，「跟你們比起來，其實我贏的都不算什麼。這週對我來說已經非常完美了。」辛納將與保加利亞第19種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）爭奪8強門票。

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