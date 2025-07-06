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溫網》謝淑薇混雙衛冕邁出第一步！攜手傑林斯基晉16強

2025/07/06 06:46

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕謝淑薇與波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）在2025年溫布頓網球錦標賽有了好的開始，6：3、6：4擊敗西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／阿根廷岡薩雷斯（Maximo Gonzalz），「台波衛冕軍」開胡晉級混雙16強，也朝著全英草地俱樂部邁出衛冕的第一步。

謝淑薇與傑林斯基去年首度合拍，就包辦澳洲公開賽、溫網共兩座混雙冠軍，如今兩人再度回到熟悉的綠茵賽場聯手出擊，面對布克莎／岡薩雷斯開賽第4局率先破發，即使盤末互破也力保領先，順勢先馳得盤。次盤小薇組合加速磨合找回默契，克服1：3落後，接連雙破倒趕4局超前，直落2鎖定勝利，16強對決第4種子美國人馬湯森（Taylor Townsend）／ 金恩（Evan King）。

謝淑薇週日面臨兩線作戰，除了深夜的混雙賽事，「台灣一姊」攜手拉脫維亞「O妹」奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）已在女雙2連勝，今晚約8時第4種子「台拉聯軍」對決14種子俄國亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國張帥，再接再厲爭奪8強門票。

吳芳嫺／中國蔣欣玗女雙次輪以2：6、1：6不敵澳洲加德茨基（Olivia Gadecki）／美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），第12種子吳蔣配無緣16強。至於詹皓晴／瑞典約蘭松（Andre Goransson）混雙首輪以4：6、1：6敗給中國張帥／薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo），未能開胡晉級。

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